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Пілотний проект «Укрпошта.Аптека» розширюється ще на шість прифронтових областей, серед них – Миколаївщина.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Відтепер «Укрпошта.Аптека» охоплює не лише Донеччину, а й Сумщину, Запоріжжя, Миколаївщину, Харківщину, Херсонщину та Чернігівщину.

«Головна мета проекту – надати доступ до ліків в населених пунктах, де аптеки зруйновані внаслідок війни, а також до медикаментів за доступними цінами, яких може не бути в найближчій аптеці або якщо вони там коштують вище ніж за програмою «Доступні ліки», – йдеться в повідомленні.

Щоб придбати лікарські засоби, необхідно зателефонувати до контакт-центру за номером 0 800 300 545 та слідувати підказкам у голосовому меню. Сформоване замовлення буде надіслано клієнту до найближчого відділення за послугою «Укрпошта.Експрес».

Доставка безкоштовна і наразі займає до трьох днів між обласними центрами (без урахування дня відправлення). Термін зберігання замовлення у відділенні – 7 календарних днів.

Нагадаємо, що МОЗ збільшила на 60 днів термін дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт.