Офіс генпрокурора ідентифікував особи двох правоохоронців, які здійснили перші постріли з помпових рушниць по мітингувальниках 20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Встановлено, що колишній командир роти спецпідрозділу «Беркут» у Севастополі та один з його підлеглих першими відкрили вогонь по протестувальниках 20 лютого 2014 року, вбивши трьох і поранивши ще трьох, що спровокувало подальшу смертоносну стрілянину з боку правоохоронців.

— За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора зібрано достатньо доказів та повідомлено про підозру двом колишнім правоохоронцям, які здійснили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року, — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, командир роти спецпідрозділу «Беркут» та його підлеглі, перебували 20 лютого 2014 року близько 9 годині ранку на вулиці Інститутській в Києві в районі пішохідного мосту. Діючи погоджено з правоохоронцями спецроти Київського «Беркуту», вони застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю – помпові рушниці Форт-500, споряджені патронами з свинцевою картеччю.

Внаслідок таких дій підозрюваних загинуло троє мітингувальників, а ще троє отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

Ці злочини передували подальшим масовим умисним вбивствам та замахам на вбивства учасників акцій протесту, вчиненим міліціонерами так званої «чорної роти» та внутрішніх військ МВС України із застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї.

Загалом зранку 20 лютого 2014 року було вбито 48 протестувальників, ще понад 90 отримали вогнепальні поранення.

Після цих подій підозрювані повернулися до міста Севастополя, де згодом перейшли на бік Росії та сприяли анексії півострова.

Раніше, працівники ДБР скерували до суду обвинувачувальні акти щодо 20 колишніх міліціонерів роти спеціального призначення «Беркут», які застосували вогнепальну зброю проти учасників мирних акцій протесту 20 лютого 2014 року, що призвело до загибелі беззбройних активістів.