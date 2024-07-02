Ув'язнені слухають українського сержанта батальйону "Арей" під час інтерв'ю у в'язниці на Дніпропетровщині, Україна, п'ятниця, 21 червня 2024 року. (Фото AP/Євген Малолєтка)

За оцінками Міністерства юстиції, близько 27 тисяч ув'язнених потенційно можуть мати право умовно-дострокове звільнення в обмін на мобілізацію до збройних сил для участі у війні.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька в інтерв'ю Associated Press.

Понад 3 тисячі ув'язнених вже були умовно-достроково звільнені та направлені до військових частин після того, як такий набір був схвалений парламентом у законопроєкті про мобілізацію.

Ув'язнені можуть отримати умовне звільнення після співбесіди, медичного огляду та перегляду свого засудження. Особи, засуджені за зґвалтування, сексуальне насильство, вбивство двох або більше людей або злочини проти національної безпеки України, не мають права на участь.

— Значна частина мотивації походить від того, що (ув'язнені) хочуть повернутися додому героєм, а не повертатися додому з в'язниці, — сказала Олена Висоцька.

Зазначається, що в Україні наразі є близько 42 тисячі ув'язнених, згідно з даними, переданими урядом до Європейського Союзу.

— Після перевірки умовно-достроково звільнених ув'язнених відправляють на базову підготовку до таборів, де вони навчаються поводженню зі зброєю та іншим основам бою. Навчання завершується пізніше, коли вони приєднуються до окремих підрозділів, – зазначається в інтервʼю.

Раніше, Хмельницький міськрайонний суд задовольнив 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених, які висловили бажання мобілізуватися до збройних сил для участі у війні.