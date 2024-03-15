В Одесі 16 березня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
«Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Станом на 14:30 відомо про 14 загиблих та 46 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі.
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В Одесі 16 березня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
«Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Станом на 14:30 відомо про 14 загиблих та 46 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі.