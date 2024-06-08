Бронювання поліцейських і рятувальників. Фото: ДСНС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про бронювання 90% особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби. 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть приєднатися до бригади «Лють» або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України», — зазначив він.

При цьому він зазначив, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України кількість військовозобов'язаних працівників ДСНС і Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, ухваленим на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ. У зв'язку з цим ухвалено узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС і Нацполіції.

«Щодо рятувальників: наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС» , — додав Ігор Клименко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні 16 січня вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації військовозобов’язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

Раніше Мінкульт пояснив бронювання працівників культури та медіа від мобілізації. Дирекція пересувних цирків і ЗМІ важливі для національної безпеки.

Також уряд продовжив ще на два місяці строки дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, що надана рішеннями Міністерства економіки.