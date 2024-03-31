Українский паспорт. Фото з відкритих джерел.

З 1 квітня в Україні зросте вартість оформлення закордонного паспорта.

Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

За даними служби, з 1 квітня підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» змінює вартість бланків для закордонного паспорта. У зв'язку з цим зростає ціна на оформлення документа.

Таким чином, вартість виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон протягом 7 робочих днів або 3 робочих днів за наявності підстав збільшиться до 1598 гривень, з яких 992 гривень — вартість адмінпослуги, а 606 гривень — вартість бланка. Раніше оформлення закордонного паспорта коштувало 1496 гривень.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон протягом 20 робочих днів замість 856 гривень коштуватиме 958 гривень (352 гривень — вартість адмінпослуги та 606 гривень — вартість бланка).

У Державній міграційній службі уточнили, що ті українці, які сплатили адмінпослуги та подали заяву на отримання закордонного паспорта до 31 березня, отримають документи за старою ціною. Водночас, ті громадяни, які сплатили адмінпослуги, але не подали заяву, будуть здійснювати доплату за тими тарифами, які діятимуть на момент подання заяв.

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