Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу по відеозвʼязку в застосунку «Дія».
Про повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
«Уряд ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці одружуватимуться просто в застосунку. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч», — сказано в повідомленні.
Уточнюється, що для реєстрації шлюбу необхідно відправити заяву в застосунку. Пізніше працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку, а наречені підписують актовий запис про шлюб за допомогою Дія.Підпису.
«Клік-клік — і одружені. Перетворюємо ваші мрії на цифрову реальність», — додали в прес-службі.
Нагадаємо, як у День закоханих в Україні одружилися понад 1100 пар, найстаршому нареченому — 83 роки.
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Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу по відеозвʼязку в застосунку «Дія».
Про повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
«Уряд ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці одружуватимуться просто в застосунку. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч», — сказано в повідомленні.
Уточнюється, що для реєстрації шлюбу необхідно відправити заяву в застосунку. Пізніше працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку, а наречені підписують актовий запис про шлюб за допомогою Дія.Підпису.
«Клік-клік — і одружені. Перетворюємо ваші мрії на цифрову реальність», — додали в прес-службі.
Нагадаємо, як у День закоханих в Україні одружилися понад 1100 пар, найстаршому нареченому — 83 роки.