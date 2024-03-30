Обручки. Фото з відкритих джерел.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу по відеозвʼязку в застосунку «Дія».

Про повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

«Уряд ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці одружуватимуться просто в застосунку. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч», — сказано в повідомленні.

Уточнюється, що для реєстрації шлюбу необхідно відправити заяву в застосунку. Пізніше працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку, а наречені підписують актовий запис про шлюб за допомогою Дія.Підпису.

«Клік-клік — і одружені. Перетворюємо ваші мрії на цифрову реальність», — додали в прес-службі.

Нагадаємо, як у День закоханих в Україні одружилися понад 1100 пар, найстаршому нареченому — 83 роки.