Окупована Запорізька атомна електростанція, фото з відкритих джерел

Росіяни готуються до проведення чергової провокації на окупованій Запорізькій атомній електростанції під фальшивим прапором.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на дані розвідки.

Там наголосили, що за останні тижні РФ уже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС.

«Це свідомі російські дії, які продовжують російську практику шантажу нашої держави та всієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС», — переконані в Генштабі.

Зазначається, що Україна «завжди відповідально ставилася і ставиться до безпеки ядерних обʼєктів», а безпеку станції здатне відновити лише повернення ЗАЕС під український контроль.

«Допоки російські терористи перебувають на ЗАЕС, тримають там свою бойову техніку та мають можливість проводити свої операції, безпека станції не може бути гарантована», — наголосив Генштаб.

Раніше повідомлялося, що уперше з кінця 2022 року всі шість енергоблоків тимчасово окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції перевели у стан «холодного зупину».