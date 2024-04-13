Уперше з кінця 2022 року всі шість енергоблоків тимчасово окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції перевели у стан «холодного зупину».

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Усі реакторні блоки почали роботу в стані «холодного зупину», коли росіяни вивели з «гарячого» енергоблок №4 після того, як в Енергодарі нещодавно закінчився опалювальний сезон.

Рафаель Гроссі привітав таке рішення російських окупантів, бо його «протягом деякого часу рекомендувало МАГАТЕ, бо це підвищує загальну безпеку об’єкта».

За його словами, охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії.

«Без сумніву, ядерна безпека та безпека на цьому великому ядерному об’єкті залишається дуже нестабільною», — додав гендиректор Агентства.

Нагадаємо, що на Південноукраїнській атомній станції проводять навчання для працівників захопленої російськими загарбниками Запорізької АЕС, які виїхали на підконтрольну Україні територію та планують продовжити роботу за фахом.