Навчання працівників ЗАЕС. Фото: ПАЕС

На Південноукраїнській атомній станції проводять навчання для працівників захопленої російськими загарбниками Запорізької АЕС, які виїхали на підконтрольну Україні територію та планують продовжити роботу за фахом.

Також на ПАЕС працевлаштовують працівників Запорізької АЕС, повідомили в управлінні інформації та громадських зв’язків станції.

4 березня виповнилось два роки, відколи найбільша в Європі й шоста в світі АЕС, перебуває в окупації.

Зараз у навчально-тренувальному центрі Південноукраїнської АЕС проводять підготовку резерву на посаду провідного інженера з управління реактором. Програма складалася індивідуально з урахуванням особистого досвіду кожного з учасників підготовки. На повномасштабному тренажері оперативники здобувають навички управління обладнанням в умовах нормальної експлуатації, в аварійних ситуаціях і під час важких аварій (зокрема, у випадку повного знеструмлення енергоблока або всієї АЕС), розповіли на ПАЕС.

Навчання працівників ЗАЕС. Фото: ПАЕС

— Ми живемо надією на те, що Запорізька атомна електростанція врешті-решт буде деокупована й ми зможемо повернутися додому, на свої робочі місця. Те, що в Енергоатомі організували навчання, вкотре доводить: про АЕС не забули. Ми готуємось, підвищуємо кваліфікацію, щоб забезпечувати безпечне та стабільне виробництво електроенергії для України, — зазначив працівник окупованої ЗАЕС Роман Шишко.

Крім підготовки на нові посади та підтримання кваліфікації, на Південноукраїнській АЕС працевлаштовують представників тимчасово окупованої ЗАЕС.

— На наше підприємство з початку повномасштабного вторгнення прийнято 85 внутрішньо-переміщених осіб, з них 58 — енергодарці. Ще сотня фахівців перебувають на стадії працевлаштування. Цю роботу буде продовжено й надалі, — розповів виконуючий обов’язки начальника управління кадрів ПАЕС Михайло Костюченко.

На станції допомагають колегам з Запорізької області знайти житло, зокрема, й за межами міста-супутника — в селищах Арбузинка, Олександрівка, місті Вознесенськ і селі Панкратове.

Нагадаємо, 2 березня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що фахівці організації, що перебувають на окупованій Запорозькій АЕС, чули постріли в районі станції, а також знову виявили міни.