Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що фахівці організації, що перебувають на окупованій Запорозькій АЕС, чули постріли в районі станції, а також знову виявили міни.

Про це йдеться у звіті гендиректора організації Рафаеля Гроссі.

Команда МАГАТЕ почула звуки вибухів вранці в середу, 28 лютого, на деякій відстані від станції. Згодом — постріли поблизу або на ЗАЕС. російські війська запевнили, що вжили заходів для «захисту станції» від безпілотників у цьому районі.

Експерти організації просили отримати доступ до зони, але їм сказали, що пошкоджень для огляду немає та що та територія поза контролем станції.

До того команді розповіли про недільну атаку дронів в Енергодарі, націлену на дах із телекомунікаційним обладнанням. МАГАТЕ змогло оглянути будівлю ззовні — ознак пошкодження не було видно.

Протягом тижня експерти проводили обхід території ЗАЕС. Вони помітили, що протипіхотні міни знову видно в зоні огорожі по периметру станції, та ділянка недоступна для персоналу. У МАГАТЕ кажуть, що, за їхніми спостереженнями, міни зникли звідти на початку лютого.

Раніше стало відомо, що на окупованій Запорізькій АЕС працює удвічі менше персоналу від необхідної кількості, також на станції закінчується термін експлуатації ядерного палива.