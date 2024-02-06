На окупованій Запорізькій АЕС працює удвічі менше персоналу від необхідної кількості, також на станції закінчується термін експлуатації ядерного палива.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час спільної пресконференції із міністром енергетики Германом Галущенком, передає Укрінформ.

«Питання наявності достатньої кількості українського персоналу на майданчику ми підіймаємо уже давно. Порівнюючи з нормальною кількістю персоналу, що має бути на станції – це більше 10 тисяч, зараз ми спостерігаємо суттєве скорочення, на половину», – сказав Рафаель Гроссі.

За словами очільника МАГАТЕ, питання щодо працівників на ЗАЕС є одним із головних питань, які він планує обговорити із керівництвом станції.

«Мова йде про висококваліфікованийі ліцензований персонал. Їх не можна просто забрати», – додав Герман Галущенко.

Він наголосив, що ті, ким росіяни можуть замінити український персонал, не мають ліцензії, що вплине на роботу ЗАЕС та ядерну та радіаційну безпеку.

Зазначимо, із 1 лютого до роботи на Запорізькій АЕС росіяни допускають лише співробітників, які мають громадянство РФ і підписали контракти з російською компанією.

Нагадаємо, на співробітників Запорізької атомної станції, які відмовилися працювати на ворога, але не поїхали з Енергодару, чинять тиск росіяни.

Міжнародні регулюючі органи не можуть належним чином контролювати безпеку на захопленій російськими окупантами українській Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Таким чином, є ризик «нормалізації» небезпечної ядерної кризи на станції.