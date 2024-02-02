РФ тисне на працівників ЗАЕС, які відмовилися співпрацювати. Фото: Центр нацспротиву

На співробітників Запорізької атомної станції, які відмовилися працювати на ворога, але не поїхали з Енергодару, чинять тиск росіяни.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

«Через специфічність та складність професії, окупанти не можуть набрати працівників на станцію, адже спеціалістів не вистачає по всій РФ. Діючих працівників станції на роботу не допускають, а викликають на допити та погрожують членам їх родин», — йдеться в повідомленні.

При цьому, як зазначили у ЦНС, окупаційна адміністрація заявляє, що ніякого дефіциту кадрів немає. Втім, ця інформація не відповідає дійсності. А станція наразі не виробляє електроенергію й фактично є інструментом шантажу в руках окупантів.

«Звільнення станції є справою часу, як і деокупація Енергодару, тому кожен причетний до захоплення ЗАЕС та тиску на її робітників понесе відповідальність. При цьому, варто акцентувати, що росіяни при відступі не забирають своїх посіпак, адже їх життя ніхто не цінує», — додали в ЦНС.

Нагадаємо, керівниця об’єднаного пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк зазначила, що об’єкти критичної інфраструктури України залишаються для росіян пріоритетом для ударів.

Раніше повідомлялось, що російські військові утримували в заручниках персонал на Запорізькій атомній електростанції.