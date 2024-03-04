Збитий російський літак. Фото для ілюстрації

Українські військові з лютого цього року збили вже 15 російських військових літаків. Сім з них — лише за останній тиждень.

Про це президент України Володимир Зеленський завив у вечірньому зверненні 3 березня.

«Нам вдалося тільки за цей тиждень збити сім російських військових літаків. Саме тих, які скидають ці бомби (керовані авіабомби, — прим.) та вбивають», — йдеться у повідомленні.

Президент назвав такі втрати Росії «правильною динамікою». Володимир Зеленський наголосив, що чим більше в українських військових буде можливостей збивати ворожу авіацію та знищувати російську логістику на окупованих територіях, то більше українських життів буде врятовано.

«Ми можемо збивати більше російської військової авіації та знищувати ще більше російської логістики на нашій окупованій території. Питання лише у відповідній зброї, яка є в партнерів і може бути передана Україні», — додав він.

Нагадаємо, що за останній тиждень, від 26 лютого російські військові вже випустили по Україні майже 400 керованих авіабомб, понад 50 «‎Шахедів»‎ і більш ніж 40 ракет.