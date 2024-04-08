Біженці у пункті прийому в Норвегії. Фото: Getty Images

Уряд Норвегії скоротить допомогу для українських біженців, щоб знизити привабливість країни для шукачів тимчасового захисту.

Зміни пропонують впровадити на термін до 1 липня 2026 року, повідомляє уряд Норвегії.

Зокрема, уряд Норвегії просить парламент ухвалити рішення про скасування допомоги на дітей за перший рік проживання в Норвегії.

— Ми очікуємо, що люди, які приїдуть до Норвегії, швидко знайдуть роботу та зможуть себе утримувати. Тому ми пропонуємо це посилення, — зазначила міністр праці та соціальної політики Тоньє Бренна.

Ця зміна є одним із кількох заходів, оголошених урядом на початку зими, аби зрівняти потік українських біженців з іншими скандинавськими країнами.

«З нового року кількість прибуттів значно скоротилася і зараз до Норвегії приїжджає приблизно на 40% менше українців порівняно з тим самим періодом минулого року», — йдеться у повідомленні.

Також уряд пропонує внести зміни до законодавства, щоб допомогти біженцям з України швидше влаштуватися на роботу водіями автобусів.

Нагадаємо, у Нідерландах хочуть запровадити оплату 350 євро на місяць за проживання у муніципальних прихистках для українських біженців, які вже працевлаштувалися.