У Херсоні спостерігаються перебої з водою через відсутність електроенергії по всій деокупованій частині Херсонщини внаслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру у Миколаївській області
Про це заявив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами 10 квітня на деякий час були знеструмлені населені пункти у Херсонській та Миколаївських областях. Електропостачання того ж дня було відновлене. Але через гідроудари, спричинені відключенням електрики, у водопровідній мережі у селищі Текстильному Херсона виникли перебої з водопостачанням.
«Спеціалісти Херсонського водоканалу до кінця дня проведуть роботи із підвищення тиску у водопровідній мережі і на вихідні жителі селища будуть з водою. З наступного тижня фахівці приступлять до капітального ремонту пошкодженої ділянки водоводу», — розповів він.
Нагадаємо, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що цього року не встигнуть повернути питну воду у крани миколаївців, однак «плани такі є».
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У Херсоні спостерігаються перебої з водою через відсутність електроенергії по всій деокупованій частині Херсонщини внаслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру у Миколаївській області
Про це заявив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами 10 квітня на деякий час були знеструмлені населені пункти у Херсонській та Миколаївських областях. Електропостачання того ж дня було відновлене. Але через гідроудари, спричинені відключенням електрики, у водопровідній мережі у селищі Текстильному Херсона виникли перебої з водопостачанням.
«Спеціалісти Херсонського водоканалу до кінця дня проведуть роботи із підвищення тиску у водопровідній мережі і на вихідні жителі селища будуть з водою. З наступного тижня фахівці приступлять до капітального ремонту пошкодженої ділянки водоводу», — розповів він.
Нагадаємо, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що цього року не встигнуть повернути питну воду у крани миколаївців, однак «плани такі є».