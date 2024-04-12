У Херсоні проблеми з водою. Ілюстраційне фото з відкритих джерел.

У Херсоні спостерігаються перебої з водою через відсутність електроенергії по всій деокупованій частині Херсонщини внаслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру у Миколаївській області

Про це заявив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами 10 квітня на деякий час були знеструмлені населені пункти у Херсонській та Миколаївських областях. Електропостачання того ж дня було відновлене. Але через гідроудари, спричинені відключенням електрики, у водопровідній мережі у селищі Текстильному Херсона виникли перебої з водопостачанням.

«Спеціалісти Херсонського водоканалу до кінця дня проведуть роботи із підвищення тиску у водопровідній мережі і на вихідні жителі селища будуть з водою. З наступного тижня фахівці приступлять до капітального ремонту пошкодженої ділянки водоводу», — розповів він.

Нагадаємо, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що цього року не встигнуть повернути питну воду у крани миколаївців, однак «плани такі є».