Військового посадовця Миколаєва підозрюють у махінаціях на закупівлях / Фото: ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління. Його підозрюють у змові з приватним підприємцем та привласнням майже 10 мільйонів гривень, виділених на оборону.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, у вересні 2023 року посадовець уклав з приватним підприємством низку договорів на закупівлю паливної деревини для забезпечення потреб оборони. Постачання деревини відбувалося за завищеною, порівняно з ринковою, на 20% ціною.

За словами правоохоронців, за схемою, державні гроші надходили на рахунок підприємства, а «націнка» за товар ділились між чоловіками. Загальний розмір збитків сягнув майже 10 мільйонів гривень.

Наразі посадовцю повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем за частиною 2 статті 364 КК України.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Також вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади. Триває робота щодо повідомлення про підозру підприємцю. Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

Військового посадовця Миколаєва підозрюють у махінаціях на закупівлях / Фото: ДБР Військового посадовця Миколаєва підозрюють у махінаціях на закупівлях / Фото: ДБР

Нагадаємо, у Миколаївській області судитимуть працівницю міськради Вознесенська, яка привласнила мільйон гривень на закупівлі товару для військових.