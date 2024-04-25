Обрізка дерев у Вознесенську. Фото: Державна екоінспекція Південно-Західного округу.

Після публікації «НикВести» про неправильну обрізку дерев в центрі Вознесенська, екологічна інспекція виписала штраф місцевому комунальному підприємству.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Нагадаємо, що 12 квітня «НикВести» писали про те, що на центральній вулиці Кібрика у Вознесенську повністю обрізали декілька кленів. На місці чотирьох дерев залишись лише обрізані пеньки.

Після цього фахівці екологічної інспекції провели обстеження та підтвердили пошкодження чотирьох дерев до ступеню припинення росту під час проведення робіт по формуванню крони. За збитки комунальники мусять заплатити 3750 гривень штрафу.

«За результатами розгляду звернення посадову особу КП «Тепло-Сервіс» Вознесенської міської ради, яка здійснювала нагляд за виконанням робіт з обрізки дерев, притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 153 КУпАП. Підприємству направлено претензію для відшкодування збитків, завданих зеленим насадженням, у сумі 3750 гривень», — йдеться у повідомленні.

Обрізка дерев у Вознесенську. Фото: Державна екоінспекція Південно-Західного округу.

Кронування дерев у Миколаєві

На початку лютогого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».