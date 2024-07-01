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Впродовж тижня у пологових будинках в Миколаєві та області народились 138 малюків.

Про це повідомляють пресслужби Миколаївської міської ради та ОВА.

З 24 по 30 червня у лікарнях Миколаївської області народилась 81 дитина. З них – 1 двійня.

Серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 36 дівчаток та 45 хлопчиків.

— З найменшою вагою 1600 г народилася дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради, — повідомили в ОВА.

У Миколаєві з 21 по 28 червня у пологових на світ з’явилися 32 хлопчика та 25 дівчат.

Нагадаємо, з початку 2024 року в Україні народилося 47 772 немовлят. Зокрема в пологових будинках Миколаївської області народилась 1 261 дитина.