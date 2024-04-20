Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, фото з відкритих джерел

Під час великодніх свят та поминальних днів в Херсонській області заборонено проводити богослужіння під час комендантської години, освячення на території культових споруд та відвідування кладовищ.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, посилаючись на рішення Ради оборони області, пише МОСТ.

— Наголошую, що це не стосується поховальних процесій, – зазначив Олександр Прокудін.

З словами Олександра Прокудіна, у святкові дні збільшуємо кількість правоохоронців, котрі патрулюватимуть населені пункти області.

Нагадаємо, по всій території Херсонської області скоротили тривалість комендантської години. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області 22 березня 2024 року.