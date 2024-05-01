У Харкові затримали жінку за підозрою у роботі на кремлівські ЗМІ / Фото: СБУ

У Харкові затримали жінку, яку підозрюють у допомозі кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України.

За даними Служби безпеки України, жінка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії, серед яких токшоу кремлівських пропагандистів Скабєєвої та Соловйова. Зокрема щодо ракетно-бомбових ударів РФ по критичній інфраструктурі Харкова.

Зазначається, що жінка готувала такі «інформаційні довідки», які героїзували окупантів та заперечували їхні воєнні злочини. Надалі її повідомлення «розганяли» в сюжетах рупорів Кремля.

За даними слідства, вона працювала на кремлівські медіа через «посередника». Ним виявився російський «воєнкор», який координував свої дії з воєнною розвідкою РФ.

Раніше фігурантка вийшла на нього через соцмережу «ВКонтакте» і запропонувала свою допомогу у війні проти України. Після отримання відомостей російський «воєнкор» передавав їх модераторам центральних телеканалів РФ або сам виступав в ефірах із тезами своєї поплічниці. Щоб зібрати дані для ворога, фігурантка відслідковувала новини у Телеграм-каналах або «втемну» випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих.

Під час обшуків у її помешканні вилучили мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь РФ.

У Харкові затримали жінку за підозрою у роботі на кремлівські ЗМІ / Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 6 статті 111-1 (колабораційна діяльність);

частина 1 та частина 3 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, впродовж 2023 року Служба безпеки України виявила 47 агентурних мереж Російської Федерації, найбільша з яких діяла у Миколаївській області.