У Харкові затримали жінку, яку підозрюють у допомозі кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України.
За даними Служби безпеки України, жінка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії, серед яких токшоу кремлівських пропагандистів Скабєєвої та Соловйова. Зокрема щодо ракетно-бомбових ударів РФ по критичній інфраструктурі Харкова.
Зазначається, що жінка готувала такі «інформаційні довідки», які героїзували окупантів та заперечували їхні воєнні злочини. Надалі її повідомлення «розганяли» в сюжетах рупорів Кремля.
За даними слідства, вона працювала на кремлівські медіа через «посередника». Ним виявився російський «воєнкор», який координував свої дії з воєнною розвідкою РФ.
Раніше фігурантка вийшла на нього через соцмережу «ВКонтакте» і запропонувала свою допомогу у війні проти України. Після отримання відомостей російський «воєнкор» передавав їх модераторам центральних телеканалів РФ або сам виступав в ефірах із тезами своєї поплічниці. Щоб зібрати дані для ворога, фігурантка відслідковувала новини у Телеграм-каналах або «втемну» випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих.
Під час обшуків у її помешканні вилучили мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь РФ.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо, впродовж 2023 року Служба безпеки України виявила 47 агентурних мереж Російської Федерації, найбільша з яких діяла у Миколаївській області.
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Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
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У Харкові затримали жінку, яку підозрюють у допомозі кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України.
За даними Служби безпеки України, жінка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії, серед яких токшоу кремлівських пропагандистів Скабєєвої та Соловйова. Зокрема щодо ракетно-бомбових ударів РФ по критичній інфраструктурі Харкова.
Зазначається, що жінка готувала такі «інформаційні довідки», які героїзували окупантів та заперечували їхні воєнні злочини. Надалі її повідомлення «розганяли» в сюжетах рупорів Кремля.
За даними слідства, вона працювала на кремлівські медіа через «посередника». Ним виявився російський «воєнкор», який координував свої дії з воєнною розвідкою РФ.
Раніше фігурантка вийшла на нього через соцмережу «ВКонтакте» і запропонувала свою допомогу у війні проти України. Після отримання відомостей російський «воєнкор» передавав їх модераторам центральних телеканалів РФ або сам виступав в ефірах із тезами своєї поплічниці. Щоб зібрати дані для ворога, фігурантка відслідковувала новини у Телеграм-каналах або «втемну» випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих.
Під час обшуків у її помешканні вилучили мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь РФ.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо, впродовж 2023 року Служба безпеки України виявила 47 агентурних мереж Російської Федерації, найбільша з яких діяла у Миколаївській області.