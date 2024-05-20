Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

На Донеччині затримали чоловіка за підозрою у змові з росіянам та передічі геолокації вогневих позицій артилерії та військових.

Як повідомили у Службі безпеки України, підозрюваний автостопом об’їжджав прифронтові селища, де приховано фіксував розташування потенційних цілей.

«Під час розвідувальних вилазок він «звітував» російській розвідці про виявлені пункти можливої дислокації українських захисників. За отриманими координатами рашисти планували здійснити масовані удари із використанням фугасних авіабомб та реактивної артилерії», — йдеться у повідомленні.

У чоловіка вилучили мобільний телефон, з якого він передавав голосові повідомлення з розвідданими.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що 16 травня Служба безпеки України затримала чоловіка, який підозрюється у співпраці з росіянами під час підготовки нового наступу на Харківщину.