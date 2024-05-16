Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала чоловіка, який підозрюється у співпраці з росіянами під час підготовки нового наступу на Харківщину.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що він збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони Харкова, сили РФ потребували цю інформацію для планування нового наступу на Харківщину.

«Для виконання ворожого завдання фігурант пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників. У разі виявлення «потрібних» локацій він приховано фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки «звіту» до ФСБ», – йдеться у повідомленні.

Також вказується, що чоловіка затримали, коли той фотографував військовий об’єкт, у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

За даними слідства, підозрюваним виявився 18-річний харків’янин, якого дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Бєлгородській області.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою.

Нагадаємо, що у Харківській області за добу постраждали 13 людей, одна людина загинула.

Також повідомлялося, що на початку російського наступу на півночі Харківської області з прикордонних населених пунктів вивезли 8 тисяч 779 людей.