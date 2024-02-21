Короби для вирощування сіянців. Фото: Південний лісовий офіс

На Миколаївщині у Вознесенському лісовому господарстві завершується будівництво коробів для вирощування сіянців дерев. Це дозволить якісніше вирощувати за раз по пів мільйона нових саджанців.

Про це повідомили у Південному лісовому офісі.

Зазначається, що якість посадкового матеріалу та вихід сіянців, вирощених в коробах на порядок кращий, ніж тих, що вирощені у відкритому ґрунті на розсаднику. В таких коробах можна контролювати притінення сіянців, організувати потрібний полив та оброблення необхідними препаратами.

«Враховуючи плани з лісорозведення на найближчі роки, було прийнято рішення збільшити площі коробів для отримання максимальної кількості посадкового матеріалу. Роботи з будівництва розпочались восени 2023 року. До використання вже готові 36 коробів загальною площею 900 квадратних метрів . На такій площі можна виростити до 500 тисяч сіянців сосни для створення нових лісових насаджень і доповненя незімкнутих лісових культур», — йдеться у повідомленні.

Короби для вирощування сіянців. Фото: Південний лісовий офіс

Нагадаємо, що станом на листопад 2023 року на Миколаївщині висаджено 3 мільйони дерев на площі 600 гектарів.