На Миколаївщині створили перший велосипедний маршрут Трикратським лісом. Фото: Ліси України

Південна філія ДП «Ліси України» розпочала створення першого велосипедного маршруту територією Трикратського лісу на Миколаївщині. Маршрут промаркують та встановлять інформаційні стенди з навігацією.

Про це повідомили у Південному офісі ДП «Ліси України».

Трикратський ліс є рукотворним. Його створити понад два століття тому серед степового ландшафту. На сьогодні він поєднує вікові дуби, гранітні каньйони, скелі, лісові озера.

На Миколаївщині створили перший велосипедний маршрут Трикратським лісом. Фото: Ліси України На Миколаївщині створили перший велосипедний маршрут Трикратським лісом. Фото: Ліси України

Новий велосипедний маршрут об'єднає найцікавіші туристичні локації:

урочище «Лабіринт» — мережу звивистих алей між віковими дубами, закладених графом Віктором Скаржинським;

Травневу поляну, де є щовесни є велике різнобарв'я степових і лісових рослин;

300-річний дуб — один з символів Трикратського лісу;

Білі скелі — унікальні виходи світлого граніту, сформовані мільйони років тому;

Арбузинський каньйон;

урочище «Василева пасіка» — місце, що зберігає історію традиційного лісового бджільництва;

лісове озеро, яке стало домівкою для багатьох видів диких тварин і птахів.

Маршрут повністю промаркують для комфортного та безпечного відвідування. На ключових зупинках встановлять інформаційні стенди з описом природних об'єктів, історією місцевості, правилами перебування в лісі та навігацією.

Нагадаємо, «МикВісті» зібрали альтернативні варіанти для відпочинку на Миколаївщині цього літа. Серед них і Трикратський ліс.