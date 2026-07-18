На Миколаївщині створили перший велосипедний маршрут Трикратським лісом
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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Південна філія ДП «Ліси України» розпочала створення першого велосипедного маршруту територією Трикратського лісу на Миколаївщині. Маршрут промаркують та встановлять інформаційні стенди з навігацією.
Про це повідомили у Південному офісі ДП «Ліси України».
Трикратський ліс є рукотворним. Його створити понад два століття тому серед степового ландшафту. На сьогодні він поєднує вікові дуби, гранітні каньйони, скелі, лісові озера.
Новий велосипедний маршрут об'єднає найцікавіші туристичні локації:
- урочище «Лабіринт» — мережу звивистих алей між віковими дубами, закладених графом Віктором Скаржинським;
- Травневу поляну, де є щовесни є велике різнобарв'я степових і лісових рослин;
- 300-річний дуб — один з символів Трикратського лісу;
- Білі скелі — унікальні виходи світлого граніту, сформовані мільйони років тому;
- Арбузинський каньйон;
- урочище «Василева пасіка» — місце, що зберігає історію традиційного лісового бджільництва;
- лісове озеро, яке стало домівкою для багатьох видів диких тварин і птахів.
Маршрут повністю промаркують для комфортного та безпечного відвідування. На ключових зупинках встановлять інформаційні стенди з описом природних об'єктів, історією місцевості, правилами перебування в лісі та навігацією.
Нагадаємо, «МикВісті» зібрали альтернативні варіанти для відпочинку на Миколаївщині цього літа. Серед них і Трикратський ліс.
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