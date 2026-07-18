 На Миколаївщині створили перший велосипедний маршрут Трикратським лісом

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Головна Новини Суспільство 16:15, 18 липня, 2026

На Миколаївщині створили перший велосипедний маршрут Трикратським лісом

На Миколаївщині створили перший велосипедний маршрут Трикратським лісом. Фото: Ліси УкраїниНа Миколаївщині створили перший велосипедний маршрут Трикратським лісом. Фото: Ліси України

Південна філія ДП «Ліси України» розпочала створення першого велосипедного маршруту територією Трикратського лісу на Миколаївщині. Маршрут промаркують та встановлять інформаційні стенди з навігацією.

Про це повідомили у Південному офісі ДП «Ліси України».

Трикратський ліс є рукотворним. Його створити понад два століття тому серед степового ландшафту. На сьогодні він поєднує вікові дуби, гранітні каньйони, скелі, лісові озера.

На Миколаївщині створили перший велосипедний маршрут Трикратським лісом. Фото: Ліси УкраїниНа Миколаївщині створили перший велосипедний маршрут Трикратським лісом. Фото: Ліси України
На Миколаївщині створили перший велосипедний маршрут Трикратським лісом. Фото: Ліси УкраїниНа Миколаївщині створили перший велосипедний маршрут Трикратським лісом. Фото: Ліси України

Новий велосипедний маршрут об'єднає найцікавіші туристичні локації:

  • урочище «Лабіринт» — мережу звивистих алей між віковими дубами, закладених графом Віктором Скаржинським;
  • Травневу поляну, де є щовесни є велике різнобарв'я степових і лісових рослин;
  • 300-річний дуб — один з символів Трикратського лісу;
  • Білі скелі — унікальні виходи світлого граніту, сформовані мільйони років тому;
  • Арбузинський каньйон;
  • урочище «Василева пасіка» — місце, що зберігає історію традиційного лісового бджільництва;
  • лісове озеро, яке стало домівкою для багатьох видів диких тварин і птахів.

Маршрут повністю промаркують для комфортного та безпечного відвідування. На ключових зупинках встановлять інформаційні стенди з описом природних об'єктів, історією місцевості, правилами перебування в лісі та навігацією.

Нагадаємо, «МикВісті» зібрали альтернативні варіанти для відпочинку на Миколаївщині цього літа. Серед них і Трикратський ліс.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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