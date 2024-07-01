Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що план радників кандидата в президенти США Дональда Трампа, який передбачає можливі поступки українським територіям, є поганою ідеєю.

Як зазначив Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню The Philadelphia Inquirer, він не знає, як можна закінчити війну за добу.

— Але я і не Трамп. Якщо у нього є така модель, ну скажіть хто буде проти? Всі хочуть завершити війну за добу, краще за годину. Але ми маємо те, що ми маємо. Якщо ідея в тому, щоб віддавати наші території, то це не нова ідея, — додав він.

Голова держави сказав, що територіальні поступки України не вирішать ситуації, оскільки Путіну потрібно «годувати своє суспільство інформацією про псевдоперемоги», тож господаря Кремля «треба ставити на місце».

— Якщо ідея (Трампа, — прим.) віддати наші території — погана ідея. Це не приведе до миру в Україні і між Україною і Росією, — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, цього тижня радники Трампа представили йому свій план припинення війни в Україні. Він передбачає, що Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

У штабі Трампа розповіли, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною.