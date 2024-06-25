Дональд Трамп / Фото: Marco Bello/Reuters

Два радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни РФ проти України.

Як повідомляє Reuters, план розробляли Кіт Келлог і Фред Фляйц, які обіймали посади керівників апарату Ради національної безпеки Трампа під час його президентства у 2017-2021 роках.

Він передбачає, що у разі обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва. У разі проведення мирних переговорів план передбачає припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

За словами видання, основні елементи плану були викладені в загальнодоступній дослідницькій роботі, опублікованій Інститутом політики «Америка понад усе», дружньому до Трампа аналітичному центрі, де Келлогг і Фляйц займають керівні посади.

Кіт Келлог заявив, що в разі перемоги Дональда Трампа на виборах буде вкрай важливо швидко посадити Росію і Україну за стіл переговорів.

«Ми говоримо українцям: Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ми кажемо: Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою», — зазначив він.

Згідно з їхньою пропозицією, Москву також можна було б примусити сісти за стіл переговорів, відклавши на тривалий час обіцянку членства України в НАТО.

Фред Фляйц сказав, що Україні не потрібно формально поступатися територією Росії згідно з їхнім планом. Проте, за його словами, Україна навряд чи зможе відновити контроль над усією своєю територією в найближчій перспективі.

За словами Келлога і Фляйца, для досягнення тривалого миру в Україні потрібні додаткові гарантії безпеки для України. Фляйц додав, що «озброєння України до зубів», ймовірно, буде ключовим елементом цього.

Він розповів, що Дональд Трамп ознайомився з їхньою стратегією і відреагував на неї позитивно.

«Я не стверджую, що він погодився з нею або погодився з кожним словом, але ми були раді отримати зворотній звʼязок», — сказав Фред Фляйц.

Однак речник Трампа Стівен Чунг заявив, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені самим експрезидентом або уповноваженими членами його передвиборчої кампанії.

Раніше видання The Washington Post з посиланням на посадовців США повідомили, що оскільки безпекова угода України і США не буде ратифікована Конгресом, то будь-який наступний президент Сполучених Штатів зможе за бажання з неї вийти. Тобто Дональд Трамп або будь-який інший майбутній президент країни може вийти з юридично зобовʼязуючої виконавчої угоди.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом заявив, що той у разі перемоги «не дасть ані копійки» на захист України від російського вторгнення.