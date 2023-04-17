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Велосипедистка СДЮСШОР з Миколаєва Марина Вареник посіла 2-місце у міжнародній велогонці Torneo Euskaldun markina-lekeitio (Lea-Artibai) на горному етапі.
Про це повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міськради.
Гонка проходила з 14 по 16 квітня в Іспанії. По сумі багатоденки Марина Вареник також посіла 2 місце.
Тренують миколаївську спортсменку Станіслав Небаба та Олена Будовіцька.
Нагадаємо, український стрибун у воду, миколаївець Олексій Середа здобув срібну медаль, посівши друге місце на етапі Кубка світу в Сіані (Китай).
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Велосипедистка СДЮСШОР з Миколаєва Марина Вареник посіла 2-місце у міжнародній велогонці Torneo Euskaldun markina-lekeitio (Lea-Artibai) на горному етапі.
Про це повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міськради.
Гонка проходила з 14 по 16 квітня в Іспанії. По сумі багатоденки Марина Вареник також посіла 2 місце.
Тренують миколаївську спортсменку Станіслав Небаба та Олена Будовіцька.
Нагадаємо, український стрибун у воду, миколаївець Олексій Середа здобув срібну медаль, посівши друге місце на етапі Кубка світу в Сіані (Китай).