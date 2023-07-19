Миколаївські спортсмени вибороли низку медалей на чемпіонаті України з велоспорту на треку, який відбувся з 12 по 16 липня у Львові.

Про це повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міськради.

У змаганнях взяли участь 14 команд – 153 учасники.

Вихованці збірної Миколаївської області вибороли нагороди різного ґатунку.

Зазначається, що велоспортсмен Дюмін Денис здобув дві нагоди, а саме бронзові медалі серед юнаків у командній гонці та у гонці «Медісон».

Також, Юренко Артем та Бабійчук Єдуард посіли треті місця серед молодших юнаків у гонці «Медісон».

Зокрема, Карлюка Карина та Гулак Єлизавета вибороли бронзові медалі у командній гонці та спринті.

Так, велоспортсмени Петрук Анастасія, Чугай Анастасія та Хміляр Ярослава звоювали бронзові медалі серед дівчат у командній гонці та у гонках Кейрін й Омніум.

Крім того, Пушкар Валерія здобула срібні медалі серед молодших дівчат у командному спринті й бронзові медалі в гонках «Медісон» та Омніум.