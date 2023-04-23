Первомайські велосипедисти посіли третє командне місце на чемпіонаті України з велоспорту на шосе у багатоденній гонці.

Про це пише місцеве видання «Гард.City».

Минулого тижня на Київщині, у Білій Церкві пройшов 3 етап Відкритого чемпіонату України з велоспорту на шосе у багатоденній гонці. Всього у змаганнях взяли участь 125 спортсменів у складі 16 команд, які представляли 10 областей. У числі учасників була й команда Первомайської ДЮСШ імені В.В.Тофана.

За словами тренерки відділення велоспорту Олени Шишкіної Первомайської ДЮСШ для вихованців школи це був перший виїзд за рік. З моменту початку повномасштабного вторгнення спортсмени практично не проводили повноцінних тренувань, але занять не припиняли.

— Для велоспортсмена тренування на дистанціях, це як повітря. Без цього набрати форму, або й навіть підтримувати її просто неможливо. А ми фактично лише каталися по колу в парку нашому центральному. Тобто, розуміли, що це не те, чого нам хотілося б. Але попри це вирішили вирушити на чемпіонат. Вперше за понад рік, – розповідає Олена Шишкіна.

За підсумками трьох днів змагань Костянтин Садовніченко увійшов до п'ятріки лідерів у своїй групі, яка подолала дистанцію 118 кілометрів. А його колеги Максим Целюх та Артем Крушинський увійшли до десятки та двадцятки відповідно.

— Мандражу як такого на початках не було. Було цікаво, пізнавально, дуже корисно, і поспілкуватись з іншими учасниками і поспостерігати за їхньою технікою. А десь вже на третій день відчувалось і хвилювання. І ще погода заважала сильно. Вітер, прохолодно доволі, хмарно, – розповідають хлопці.

За результатами триденних змагань Артем Крушинський, Максим Целюх та Костянтин Садовніченко увійшли до трійки призерів командного заліку. Чим неабияк потішили та здивували своїх тренерів.

Нагадаємо, що миколаївська велогонщиця стала призеркою міжнародних змагань в Іспанії.