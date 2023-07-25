Миколаївські спортсмени вибороли низку медалей на командному чемпіонаті України з велосипедного спорту, який відбувся з 20 по 23 липня у Вінниці.
Про це повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міськради.
Вихованці збірної Миколаївської області завоювали 13 медалей:
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Миколаївські спортсмени вибороли низку медалей на командному чемпіонаті України з велосипедного спорту, який відбувся з 20 по 23 липня у Вінниці.
Про це повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міськради.
Вихованці збірної Миколаївської області завоювали 13 медалей:
Нагадаємо, що миколаївські боксери посіли перше, друге та третє місце на V Літній Гімназіаді України.