Миколаївські спортсмени вибороли низку медалей на командному чемпіонаті України з велосипедного спорту, який відбувся з 20 по 23 липня у Вінниці.

Про це повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міськради.

Вихованці збірної Миколаївської області завоювали 13 медалей:

Качур Дмитро, Бориславський Богдан, Кравчук Микола вибороли золоті та бронзові медалі серед чоловіків у командному заліку в індивідуальній груповій гонці;

Пономаренко Валерія, Білоус Діана, Дегтяр Ольга здобули сріблі медалі серед юніорок у командному заліку в індивідуальній груповій гонці;

Качур Дмитро, Пономаренко Валерія та Дегтяр Ольга завоювали золоті медалі у змішаній командній гонці на час;

Нагадаємо, що миколаївські боксери посіли перше, друге та третє місце на V Літній Гімназіаді України.