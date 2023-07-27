Федерація фехтування України готується оскаржити рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу.

Про це повідомив президент федерації Михайло Ілляшев.

За його словами суддя, який судив поєдинок фехтувальниці Ольги Харлан, не давав «чорної картки», дискваліфікація з’явилася після «підкилимних ігор».

— Ми повністю підтримуємо Харлан. Зараз ми готуємо протест. Будемо оскаржувати це рішення, бо безпосередньо суддя, який судив поєдинок, він «чорної картки», не давав і не дискваліфіковував. Це вже потім почалися «підкилимних ігор» і ця дискваліфікація з'явилася вже після того, як була визначена наступна суперниця, – розповів він.

Також президент Федерації фехтування додав, що ця дискваліфікація не дає можливості Харлан брати участь у командних змаганнях, які відбудуться за кілька днів у Мілані.

Він наголосив, що важливо, щоб дискваліфікацію було скасовано до того, як відбудуться командні змагання, оскільки чемпіонат світу дає багато залікових балів для кваліфікації в Олімпійських іграх.

Як повідомлялося, Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій.

Українська спортсменка перемогла росіянку з рахунком 15:7 і відмовилася потиснути руку суперниці. Згідно з правилами FIE, відсутність прояву поваги карається дискваліфікацією.