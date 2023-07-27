— Ми повністю підтримуємо Харлан. Зараз ми готуємо протест. Будемо оскаржувати це рішення, бо безпосередньо суддя, який судив поєдинок, він «чорної картки», не давав і не дискваліфіковував. Це вже потім почалися «підкилимних ігор» і ця дискваліфікація з'явилася вже після того, як була визначена наступна суперниця, – розповів він.
Також президент Федерації фехтування додав, що ця дискваліфікація не дає можливості Харлан брати участь у командних змаганнях, які відбудуться за кілька днів у Мілані.
Він наголосив, що важливо, щоб дискваліфікацію було скасовано до того, як відбудуться командні змагання, оскільки чемпіонат світу дає багато залікових балів для кваліфікації в Олімпійських іграх.
Як повідомлялося, Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій.
Українська спортсменка перемогла росіянку з рахунком 15:7 і відмовилася потиснути руку суперниці. Згідно з правилами FIE, відсутність прояву поваги карається дискваліфікацією.