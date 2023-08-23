Миколаївець Максим Мірза став чемпіонами Європи у синхронних стрибках з 3–метрового трампліна.

Про це повідомили в Федерації України стрибків у воду.

Зазначається, що Збірну України представляють 12 спортсменів. У складі команди — вихованець КДЮСШ «Україна» Максим Мірза.

Зокрема, плавець набрав 299.49 бали та посів перше місце.

Варто додати, що наразі у збірної України на юніорському чемпіонаті Європи — 4 золота та 1 срібло, які здобуті у хорватській Рієці.

Нагадаємо, миколаївська спортсменка Анна Гонтар здобула бронзову медаль на Чемпіонаті світу з параплавання.