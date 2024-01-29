Збірна України зі стрибків у воду завоювала перше місце у змаганнях на Європейських іграх, 22 червня, 2023 року. Фото: Миколаївська міська рада

Українська збірна зі стрибків у воду, в складі в якій беруть участь п'ятеро миколаївців, поїдуть на Чемпіонат світу у Катарі.

Про це повідомляє НОК України.

Зазначається, що змагання будуть проходити з 2 по 18 лютого у місті Доха, Катар. Боротьбу за нагороди, а також ліцензії на Олімпійські ігри-2024, на світовій першості розпочнуть представники стрибків у воду.

Збірну України представлятимуть 11 спортсменів, серед них п'ятеро миколаївців:

Олексій Середа;

Кірілл Болюх;

Данил Коновалов;

Ксенія Байло;

Олег Колодій.

Окрім того, збірна змагатиметься з 2 по 10 лютого в «Акватік-центрі Хамад» у 13 видах програми.

Нагадаємо, що у Києві 26-27 січня проходив Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат.

Раніше повідомлялося, що з 13 по 16 грудня у Києві пройшов Чемпіонат України із синхронного плавання. У змаганнях взяло участь 80 спортсменів із 7 команд України.