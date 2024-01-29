Українська збірна зі стрибків у воду, в складі в якій беруть участь п'ятеро миколаївців, поїдуть на Чемпіонат світу у Катарі.
Про це повідомляє НОК України.
Зазначається, що змагання будуть проходити з 2 по 18 лютого у місті Доха, Катар. Боротьбу за нагороди, а також ліцензії на Олімпійські ігри-2024, на світовій першості розпочнуть представники стрибків у воду.
Збірну України представлятимуть 11 спортсменів, серед них п'ятеро миколаївців:
Окрім того, збірна змагатиметься з 2 по 10 лютого в «Акватік-центрі Хамад» у 13 видах програми.
Нагадаємо, що у Києві 26-27 січня проходив Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат.
Раніше повідомлялося, що з 13 по 16 грудня у Києві пройшов Чемпіонат України із синхронного плавання. У змаганнях взяло участь 80 спортсменів із 7 команд України.
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Українська збірна зі стрибків у воду, в складі в якій беруть участь п'ятеро миколаївців, поїдуть на Чемпіонат світу у Катарі.
Про це повідомляє НОК України.
Зазначається, що змагання будуть проходити з 2 по 18 лютого у місті Доха, Катар. Боротьбу за нагороди, а також ліцензії на Олімпійські ігри-2024, на світовій першості розпочнуть представники стрибків у воду.
Збірну України представлятимуть 11 спортсменів, серед них п'ятеро миколаївців:
Окрім того, збірна змагатиметься з 2 по 10 лютого в «Акватік-центрі Хамад» у 13 видах програми.
Нагадаємо, що у Києві 26-27 січня проходив Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат.
Раніше повідомлялося, що з 13 по 16 грудня у Києві пройшов Чемпіонат України із синхронного плавання. У змаганнях взяло участь 80 спортсменів із 7 команд України.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|