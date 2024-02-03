Миколаївська атлетка Юлія Козуб здобула золоту медаль на Чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді.

Про це повідомили у Миколаївській міськраді.

Чемпіонат проходить у Києві і триватиме з 2 по 4 лютого. Миколаївська спортсменка взяла першість у стрибках з жердиною серед дорослих з результатом 3 метри 80 сантиметрів.

Миколаївська атлетка Юлія Козуб на Чемпіонаті України з легкої атлетики

Зазначимо, що у минулому 2023 році спортсмени з Миколаївщини посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.