Миколаївська атлетка Юлія Козуб здобула золоту медаль на Чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді.
Про це повідомили у Миколаївській міськраді.
Чемпіонат проходить у Києві і триватиме з 2 по 4 лютого. Миколаївська спортсменка взяла першість у стрибках з жердиною серед дорослих з результатом 3 метри 80 сантиметрів.
Зазначимо, що у минулому 2023 році спортсмени з Миколаївщини посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.
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Миколаївська атлетка Юлія Козуб здобула золоту медаль на Чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді.
Про це повідомили у Миколаївській міськраді.
Чемпіонат проходить у Києві і триватиме з 2 по 4 лютого. Миколаївська спортсменка взяла першість у стрибках з жердиною серед дорослих з результатом 3 метри 80 сантиметрів.
Зазначимо, що у минулому 2023 році спортсмени з Миколаївщини посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|