З 20 по 25 квітня в Умані відбувся Кубок України з веслування на байдарках і каное. Спортсмени з Миколаєва вибороли 13 нагород.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Тренери — Ольга Цомпель, Галина Затуливітер, Максим Дмитрієв, Сергій Левченко, Наталія Левченко, Віталій Цуркан, Євген Ніколаєв, Лариса Ніколаєва, Григорій Федорченко, Сергій Моторний, Олена Моторна.
Загалом збірна Миколаївської області посіла 3 місце у командному заліку, здобувши 18 медалей: 4 золоті, 2 срібні, 12 бронзових.
Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
З 20 по 25 квітня в Умані відбувся Кубок України з веслування на байдарках і каное. Спортсмени з Миколаєва вибороли 13 нагород.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Тренери — Ольга Цомпель, Галина Затуливітер, Максим Дмитрієв, Сергій Левченко, Наталія Левченко, Віталій Цуркан, Євген Ніколаєв, Лариса Ніколаєва, Григорій Федорченко, Сергій Моторний, Олена Моторна.
Загалом збірна Миколаївської області посіла 3 місце у командному заліку, здобувши 18 медалей: 4 золоті, 2 срібні, 12 бронзових.
Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.