Миколаївські веслувальники здобули 13 нагород на Кубку України. Фото: Миколаївська міськрада

З 20 по 25 квітня в Умані відбувся Кубок України з веслування на байдарках і каное. Спортсмени з Миколаєва вибороли 13 нагород.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Олександр Гарцев — 1 місце К-4 1000 метрів, 3 місце К-4 500 метрів та К-1 1000 метрів;

Оксана Цомпель — 3 місце К-1 500 метрів, К-1 1000 метрів та К-1 200 метрів;

Іван Клопов — 2 місце К-4 1000 метрів;

Денис Чернецький — 3 місце С-4 500 метрів;

Дмитро Чернецький — 3 місце С-4 500 метрів;

Ярослав Горбенко — 3 місце С-4 500 метрів;

Катерина Гончар — 3 місце К-4 500 метрів;

Марія Салтовська — 3 місце К-4 500 метрів;

Дмитро Деревінський — 3 місце С-2 1000 метрів.

Тренери — Ольга Цомпель, Галина Затуливітер, Максим Дмитрієв, Сергій Левченко, Наталія Левченко, Віталій Цуркан, Євген Ніколаєв, Лариса Ніколаєва, Григорій Федорченко, Сергій Моторний, Олена Моторна.

Загалом збірна Миколаївської області посіла 3 місце у командному заліку, здобувши 18 медалей: 4 золоті, 2 срібні, 12 бронзових.

Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.