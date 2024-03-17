Миколаївські боксери на Чемпіонат України серед юніорів 10-17 березня у Вінниці / Фото: Управління у справах спорту ММР

У Вінниці 10-17 березня відбувся Чемпіонат України з боксу серед юніорів присвячений пам’яті загиблих під час війни боксерів та тренерів. Миколаївські спортсмени здобули призові місця.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.

Миколаївські спортсменки ДЮСШ з єдиноборств Дарʼя Телегіна та Дарʼя Фатич посіли 3 місце.

Миколаївські боксери на Чемпіонаті України серед юніорів 10-17 березня у Вінниці / Фото: Управління у справах спорту ММР Миколаївські боксери на Чемпіонаті України серед юніорів 10-17 березня у Вінниці / Фото: Управління у справах спорту ММР

Вихованець СДЮСШОР №6 Ілкін Гусейнов у ваговій категорії 50 кілограмів провів пʼять поєдинків, з яких у чотирьох здобув перемогу, але поступився у фіналі та став другим номером Збірної України серед юніорів.

Миколаївські боксери на Чемпіонаті України серед юніорів 10-17 березня у Вінниці / Фото: Управління у справах спорту ММР Миколаївські боксери на Чемпіонаті України серед юніорів 10-17 березня у Вінниці / Фото: Управління у справах спорту ММР Миколаївські боксери на Чемпіонаті України серед юніорів 10-17 березня у Вінниці / Фото: Управління у справах спорту ММР

Підготували спортсменів тренери — Галина Вороблевська, Олексій Капацина, Максим Фатич та Микола Хаджіогло.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед учнів, що відбувся у Білій Церкві.