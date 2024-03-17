У Вінниці 10-17 березня відбувся Чемпіонат України з боксу серед юніорів присвячений пам’яті загиблих під час війни боксерів та тренерів. Миколаївські спортсмени здобули призові місця.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.
Миколаївські спортсменки ДЮСШ з єдиноборств Дарʼя Телегіна та Дарʼя Фатич посіли 3 місце.
Вихованець СДЮСШОР №6 Ілкін Гусейнов у ваговій категорії 50 кілограмів провів пʼять поєдинків, з яких у чотирьох здобув перемогу, але поступився у фіналі та став другим номером Збірної України серед юніорів.
Підготували спортсменів тренери — Галина Вороблевська, Олексій Капацина, Максим Фатич та Микола Хаджіогло.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед учнів, що відбувся у Білій Церкві.
У Вінниці 10-17 березня відбувся Чемпіонат України з боксу серед юніорів присвячений пам’яті загиблих під час війни боксерів та тренерів. Миколаївські спортсмени здобули призові місця.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.
Миколаївські спортсменки ДЮСШ з єдиноборств Дарʼя Телегіна та Дарʼя Фатич посіли 3 місце.
Вихованець СДЮСШОР №6 Ілкін Гусейнов у ваговій категорії 50 кілограмів провів пʼять поєдинків, з яких у чотирьох здобув перемогу, але поступився у фіналі та став другим номером Збірної України серед юніорів.
Підготували спортсменів тренери — Галина Вороблевська, Олексій Капацина, Максим Фатич та Микола Хаджіогло.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед учнів, що відбувся у Білій Церкві.