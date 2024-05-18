Ольга Харлан. Фото: Getty Images

В болгарському Пловдиві цими вихідними проходить заключний перед Олімпійськими іграми етап Кубка світу з фехтування на шаблях. Срібло в індивідуальних змаганнях шаблісток завоювала миколаїська спортсменка Ольга Харлан.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Ольга Харлан розпочала виступ в основній сітці змагань з перемоги над «нейтральною» спортсменкою з Росії Анною Смірновою (15:8), якій принципово не потиснула руку як на минулорічному чемпіонаті світу, так і зараз.

Після цього українка впевнено взяла гору ще над трьома суперницями — італійками Елоізою Пассаро (15:7) і Росселлою Грегоріо (15:5), а також американкою Елізабет Тартаковскі (15:8).

У півфіналі Ольга Харлан у напруженому протистоянні перемогла дворазову чемпіонку світу (2022, 2023) з Японії Місакі Емурою (15:13), а у фіналі, на жаль, поступилася першому номеру світового рейтингу FIE француженці Сарі Бальзер (8:15).

Чергова медаль Кубка світу стала 33-ю в кар'єрі Ольги Харлан. Завтра титулована шаблістка побореться за нагороди командних змагань.

Як відомо, минулого року миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смирнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.

Крім того, президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев розкритикував та закликав до відставки голову технічного директорату чемпіонату світу-2023 Дітера Ламера, який опинився у центрі скандалу з дискваліфікацією Ольги Харлан.