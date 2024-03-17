З 15 по 17 березня, у Миколаєві проходив пʼятий тур жіночої Суперліги з гандболу.

Участь в пʼятому турі взяли: «Реал» (Миколаїв), «Спартак-ШВСМ» (Київ), «ДонДУВС-ДЮСШ 4» (Кривий Ріг) та «КОСФК» (Київська область), повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Зазначається, що матчі пʼятого туру стали для миколаївського «Реалу» першими домашніми матчами з 5 лютого 2022 року.

Миколаївська команда поступилася «Спартаку» та «КОСФК». У матчі проти «ДОНДУВС-ДЮСШ-4» — одержала технічну перемогу через неявку суперників на матч.

«Спартак» — «Реал» — 29:26 (12:14, 17:12);

«Реал» — «КОСФК» — 32:33 (15:16, 17:17);

«ДонДУВС-ДЮСШ-4» — «Реал» — 0:10.

За підсумками туру команда з Миколаєва посіла пʼяте місце в турнірній таблиці. У команди — чотири перемоги та 11 поразок.

«Вітаємо гандбольному спільноту з поверненням Суперліги до Миколаєва», — йдеться в повідомленні.

Пʼятий тур жіночої Суперліги з гандболу у Миколаєві / Фото опублікувала Миколаївська ОВА Пʼятий тур жіночої Суперліги з гандболу у Миколаєві / Фото опублікувала Миколаївська ОВА Пʼятий тур жіночої Суперліги з гандболу у Миколаєві / Фото опублікувала Миколаївська ОВА

Нагадаємо, у Вінниці 10-17 березня відбувся Чемпіонат України з боксу серед юніорів присвячений пам’яті загиблих під час війни боксерів та тренерів. Миколаївські спортсмени здобули медалі.