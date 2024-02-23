У Києві 20-23 лютого проходив Чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці, де миколаївські спортсмени посіли призові місця.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту ММР.
Чоловіча команда Миколаївської області ДЮСШ №1 посіла 2 місце у командному заліку. Жіноча команда посіла 3 місце.
У індивідуальних змаганнях у багатоборстві Валентин Святинчук здобув 3 місце. У загальнокомандному результаті Миколаївська область посіла 2 місце.
Підготували спортсменів заслужений тренер України Віктор Семенуха та тренери-викладачі Вікторія Карпенко, Дарʼя Алєксєєва та Ольга Ціолковська.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени також здобули три нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів U-20.
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
У Києві 20-23 лютого проходив Чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці, де миколаївські спортсмени посіли призові місця.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту ММР.
Чоловіча команда Миколаївської області ДЮСШ №1 посіла 2 місце у командному заліку. Жіноча команда посіла 3 місце.
У індивідуальних змаганнях у багатоборстві Валентин Святинчук здобув 3 місце. У загальнокомандному результаті Миколаївська область посіла 2 місце.
Підготували спортсменів заслужений тренер України Віктор Семенуха та тренери-викладачі Вікторія Карпенко, Дарʼя Алєксєєва та Ольга Ціолковська.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени також здобули три нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів U-20.