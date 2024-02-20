Миколаївській легкоатлет. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські спортсмени здобули три нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів U-20.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської міськради.

Зазначається, що 17 та 18 лютого у Києві проходив чемпіонат України з легкої атлетики.

За підсумками змагань миколаївські легкоатлети здобули такі нагороди:

Андрій Куліуш здобув дві срібні нагороди: у стрибку у довжину (6 метрів 67 сантиметрів) та у потрійному стрибку (14 метрів 57 сантиметрів);

здобув дві срібні нагороди: у стрибку у довжину (6 метрів 67 сантиметрів) та у потрійному стрибку (14 метрів 57 сантиметрів); Богдан Борсукевич виборов третє місце у потрійному стрибку (13 метрів 62 сантиметри).

Спортсменів до змагань підготували тренери — Юрій Сергієнко та Олена Холоша.

Нещодавно, миколаївські самбісти вибороли вісім нагород на Кубку України.