Миколаївські спортсмени здобули три нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів U-20.
Про це повідомляє прес-служба Миколаївської міськради.
Зазначається, що 17 та 18 лютого у Києві проходив чемпіонат України з легкої атлетики.
За підсумками змагань миколаївські легкоатлети здобули такі нагороди:
Спортсменів до змагань підготували тренери — Юрій Сергієнко та Олена Холоша.
Нещодавно, миколаївські самбісти вибороли вісім нагород на Кубку України.
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Миколаївські спортсмени здобули три нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів U-20.
Про це повідомляє прес-служба Миколаївської міськради.
Зазначається, що 17 та 18 лютого у Києві проходив чемпіонат України з легкої атлетики.
За підсумками змагань миколаївські легкоатлети здобули такі нагороди:
Спортсменів до змагань підготували тренери — Юрій Сергієнко та Олена Холоша.
Нещодавно, миколаївські самбісти вибороли вісім нагород на Кубку України.