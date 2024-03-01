29 лютого у Гренхені в Швейцарії відбулась міжнародна гонка Life’s an Omnium Reversed на критому треку, де миколаївська велоспортсменка завоювала дві медалі.

Про це повідомило Управління фізкультури і спорту Миколаївської міськради.

Вихованка СДЮСШОР з велоспорту Анна Колижук виборола на змаганнях дві срібні медалі в гонці скретч та гонці на вибування.

Підготували спортсменку тренери — Юрій Агарков та Володимир Когут.

Миколаївська велоспортсменка Анна Колижук на змаганнях Life’s an Omnium Reversed у Швейцарії / Фото: Управління спорту ММР Миколаївська велоспортсменка Анна Колижук на змаганнях Life’s an Omnium Reversed у Швейцарії / Фото: Управління спорту ММР

Нагадаємо, миколаївські велосипедисти посіли три призових місця на Кубку України з велоспорту на критому треку та чемпіонаті України зі спринтерського омніуму, які пройшли 22 лютого у Львові.