Миколаївські велоспортсмени на змаганнях у Львові 22 лютого. Фото: Миколаївська міськрада

Миколаївські велосипедисти посіли три призових місця на Кубку України з велоспорту на критому треку та чемпіонаті України зі спринтерського омніуму, які пройшли 22 лютого у Львові.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

«В олімпійському виді програми — гонці медісон спортсмени СДЮСШОР з велоспорту Дмитро Качур та Анастасія Петрук в своїх вікових категоріях посіли 2 місце», — йдеться в повідомленні.

Велосипедист Богдан Бориславський здобув «золото» на велотреку на 1000 метрів. Ще одна миколаївська спортсменка Валерія Пушкар за результатами спринтерського омніуму (окрема дисципліна у велоспорті) серед дівчат виборола «бронзу».

«За підсумками виступу наших спортсменів на Кубку та чемпіонаті України було здобуто 1278,25 рейтингових очок», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Миколаївські велоспортсмени вибороли нагороди всіх ґатунків на Кубку України у Львові, що відбувся з 1 по 5 лютого.