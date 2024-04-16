Миколаївські велосипедистки вибороли низку нагород на чемпіонаті України, фото: пресслужба Миколаївської міськради

Миколаївські велоспортсмени вибороли низку нагород у командному заліку на чемпіонаті України.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

Зазначається, що чемпіонат України проходив з 11 по 14 квітня. У змаганнях взяли участь понад 130 спортсменів з 13 областей України, вони змагалися на дорогах Трускавця, Борислава та Східниці. За їх підсумками миколаївські велосипедисти здобули сім нагород:

Валерія Пушкар 1 місце в гонці вгору серед дівчат:

1 місце в індивідуальній гонці серед дівчат;

2 місце в груповій гонці серед дівчат.

Анастасія Чугай та Ярослава Хміляр здобули 1 місце в гонці вгору серед юніорок:

1 місце в індивідуальній гонці серед юніорок;

1 місце в груповій гонці серед юніорок.

Анастасія Петрук та Вікторія Верлатова здобули 2 місце в гонці вгору:

2 місце в індивідуальній гонці серед юніорок;

3 місце в груповій гонці серед юніорок.

Тренують спортсменів О. Садовський, В. Супрун, М. Кравець, А. Семенов, А. Кость.

Раніше повідомлялось, що миколаївські спортсмени вибороли низку медалей на чемпіонаті України з рукопашного бою серед дітей та юніорів, який відбувся з 11 по 13 квітня в Києві.

Також нагадаємо, що спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.