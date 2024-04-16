Миколаївські велоспортсмени вибороли низку нагород у командному заліку на чемпіонаті України.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.
Зазначається, що чемпіонат України проходив з 11 по 14 квітня. У змаганнях взяли участь понад 130 спортсменів з 13 областей України, вони змагалися на дорогах Трускавця, Борислава та Східниці. За їх підсумками миколаївські велосипедисти здобули сім нагород:
Валерія Пушкар 1 місце в гонці вгору серед дівчат:
Анастасія Чугай та Ярослава Хміляр здобули 1 місце в гонці вгору серед юніорок:
Анастасія Петрук та Вікторія Верлатова здобули 2 місце в гонці вгору:
Тренують спортсменів О. Садовський, В. Супрун, М. Кравець, А. Семенов, А. Кость.
Раніше повідомлялось, що миколаївські спортсмени вибороли низку медалей на чемпіонаті України з рукопашного бою серед дітей та юніорів, який відбувся з 11 по 13 квітня в Києві.
Також нагадаємо, що спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.
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Миколаївські велоспортсмени вибороли низку нагород у командному заліку на чемпіонаті України.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.
Зазначається, що чемпіонат України проходив з 11 по 14 квітня. У змаганнях взяли участь понад 130 спортсменів з 13 областей України, вони змагалися на дорогах Трускавця, Борислава та Східниці. За їх підсумками миколаївські велосипедисти здобули сім нагород:
Валерія Пушкар 1 місце в гонці вгору серед дівчат:
Анастасія Чугай та Ярослава Хміляр здобули 1 місце в гонці вгору серед юніорок:
Анастасія Петрук та Вікторія Верлатова здобули 2 місце в гонці вгору:
Тренують спортсменів О. Садовський, В. Супрун, М. Кравець, А. Семенов, А. Кость.
Раніше повідомлялось, що миколаївські спортсмени вибороли низку медалей на чемпіонаті України з рукопашного бою серед дітей та юніорів, який відбувся з 11 по 13 квітня в Києві.
Також нагадаємо, що спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.