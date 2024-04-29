У Львові 24-26 квітня пройшов чемпіонат України з велоспорту на треку з деревʼяним покриттям, де миколаївські спортсмени посіли призові місця.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.
Участь взяли 165 спортсменів із 15 команд з різних регіонів України.
Миколаївські спортсмени СДЮСШОР з велоспорту змагалися у гонці переслідування, медісон, скретч та гонці з вибуттям.
Підготували спортсенів тренери — Олександр Садовський та Володимир Супрун.
Нагадаємо, миколаївські велосипедисти посіли три призових місця на Кубку України з велоспорту на критому треку та чемпіонаті України зі спринтерського омніуму, які пройшли 22 лютого у Львові.
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У Львові 24-26 квітня пройшов чемпіонат України з велоспорту на треку з деревʼяним покриттям, де миколаївські спортсмени посіли призові місця.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.
Участь взяли 165 спортсменів із 15 команд з різних регіонів України.
Миколаївські спортсмени СДЮСШОР з велоспорту змагалися у гонці переслідування, медісон, скретч та гонці з вибуттям.
Підготували спортсенів тренери — Олександр Садовський та Володимир Супрун.
Нагадаємо, миколаївські велосипедисти посіли три призових місця на Кубку України з велоспорту на критому треку та чемпіонаті України зі спринтерського омніуму, які пройшли 22 лютого у Львові.