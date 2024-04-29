У Львові 24-26 квітня пройшов чемпіонат України з велоспорту на треку з деревʼяним покриттям, де миколаївські спортсмени посіли призові місця.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.

Участь взяли 165 спортсменів із 15 команд з різних регіонів України.

Миколаївські спортсмени СДЮСШОР з велоспорту змагалися у гонці переслідування, медісон, скретч та гонці з вибуттям.

Ярослава Хміляр виборола 2 та 3 місце;

Анастасія Петрук здобула чотири медалі — дві «срібні» та дві «бронзові»;

Валерія Пушкар посіла 3 місце.

Підготували спортсенів тренери — Олександр Садовський та Володимир Супрун.

Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з велоспорту на треку з деревʼяним покриттям / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з велоспорту на треку з деревʼяним покриттям / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з велоспорту на треку з деревʼяним покриттям / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР

Нагадаємо, миколаївські велосипедисти посіли три призових місця на Кубку України з велоспорту на критому треку та чемпіонаті України зі спринтерського омніуму, які пройшли 22 лютого у Львові.