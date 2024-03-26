Працівниця Південноукраїнської АЕС представляла Україну на чемпіонаті Європи з легкої атлетики / Фото опублікував Південноукраїнський енергокомплекс

Працівниця Південноукраїнської АЕС, що на Миколаївщині, представляла Україну на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Польщі.

Про це повідомили на сторінці Південноукраїнського енергокомплексу.

Зазначається, що інженерка відділу охорони здоров’я Південноукраїнської АЕС Альона Кислиця у складі збірної команди України взяла участь у чемпіонаті Європи 2024 з легкої атлетики серед ветеранів.

Змагання проходили з 17 по 23 березня у місті Торунь. У категорії Майстер з бігу на марафонській дистанції (42 км 195 м) жіноча команда, у складі якої виступала Альона Кислиця виборола бронзову медаль.

В особистому заліку у спортсменки з міста енергетиків — восьме місце у віковій категорії W50. Вона пробігла дистанцію з результатом 3 години 59 хвилин 45 секунд.

Загалом команда України здобула 8 золотих, 8 срібних та 6 бронзових медалей. У чемпіонаті Європи брали участь команди з 32 країн.

Працівниця Південноукраїнської АЕС представляла Україну на чемпіонаті Європи з легкої атлетики / Фото опублікував Південноукраїнський енергокомплекс Працівниця Південноукраїнської АЕС представляла Україну на чемпіонаті Європи з легкої атлетики / Фото опублікував Південноукраїнський енергокомплекс Працівниця Південноукраїнської АЕС представляла Україну на чемпіонаті Європи з легкої атлетики / Фото опублікував Південноукраїнський енергокомплекс

Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули дві нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді.