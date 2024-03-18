Російський тенісист Даніїл Медведєв, що виступає під нейтральним прапором, під час матчу в США залишився незадоволеним уболівальниками, які раділи його помилкам.
Про це пише Sport.ua.
Він програв у Індіан-Веллсі фінал Карлосу Алькарасу з рахунком 6:7(5), 1:6.
У другому сеті за рахунку 0:2 після подвійної помилки суперника Даніїл Медведєв вилаяв глядачів на трибунах.
— Просто кінчені у*****, б****. Я подаю подвійну, вони радіють, а коли він, б****, подає подвійну — н****. Кінчені у*****, — сказав Даніїл Медведєв.
Зазначається, що тенісист програв п’ятий фінал поспіль.
Нагадаємо, парламент Латвії ухвалив поправки до законодавства, які забороняють національним спортсменам командам грати проти збірних Росії та Білорусі.
Російський тенісист Даніїл Медведєв, що виступає під нейтральним прапором, під час матчу в США залишився незадоволеним уболівальниками, які раділи його помилкам.
Про це пише Sport.ua.
Він програв у Індіан-Веллсі фінал Карлосу Алькарасу з рахунком 6:7(5), 1:6.
У другому сеті за рахунку 0:2 після подвійної помилки суперника Даніїл Медведєв вилаяв глядачів на трибунах.
— Просто кінчені у*****, б****. Я подаю подвійну, вони радіють, а коли він, б****, подає подвійну — н****. Кінчені у*****, — сказав Даніїл Медведєв.
Зазначається, що тенісист програв п’ятий фінал поспіль.
Нагадаємо, парламент Латвії ухвалив поправки до законодавства, які забороняють національним спортсменам командам грати проти збірних Росії та Білорусі.