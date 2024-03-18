Даніїл Медведєв. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine.

Російський тенісист Даніїл Медведєв, що виступає під нейтральним прапором, під час матчу в США залишився незадоволеним уболівальниками, які раділи його помилкам.

Про це пише Sport.ua.

Він програв у Індіан-Веллсі фінал Карлосу Алькарасу з рахунком 6:7(5), 1:6.

У другому сеті за рахунку 0:2 після подвійної помилки суперника Даніїл Медведєв вилаяв глядачів на трибунах.

— Просто кінчені у*****, б****. Я подаю подвійну, вони радіють, а коли він, б****, подає подвійну — н****. Кінчені у*****, — сказав Даніїл Медведєв.

Зазначається, що тенісист програв п’ятий фінал поспіль.

Нагадаємо, парламент Латвії ухвалив поправки до законодавства, які забороняють національним спортсменам командам грати проти збірних Росії та Білорусі.