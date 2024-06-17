У Мюнхен привезли трибуну зі знищеного росіянами харківського стадіону / Фото опублікувала Українська асоціація футболу

У Мюнхені, де 17 червня збірна України грає свій перший матч на Чемпіонаті Європи з футболу-2024, виставили трибуну з харківського стадіону «Сонячний», знищеного внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

Як зазначається, стадіон був збудований Україною до Євро-2012, а у травні 2022 року його зруйнували російські війська.

«Українська асоціація футболу провезла трибуну через всю Європу, щоб вона свідчила перед світом — футбол не поза війною. Адже понад 500 спортивних обʼєктів постраждали від бомбардувань та ракетних ударів Росії», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, трибуна поєднана з інтерактивною інсталяцією: відвідувачі зможуть прочитати й почути історію «Сонячного», який був тренувальною базою збірної Нідерландів на Євро-2012, а потім став головним тренувальним стадіоном для національної команди України.

«VR-окуляри перенесуть кожного на стадіон у реальному часі, щоб побачити, який вигляд він має після російського удару», — додали в УАФ.

У Мюнхен привезли трибуну зі знищеного росіянами харківського стадіону / Фото опублікувала Українська асоціація футболу У Мюнхен привезли трибуну зі знищеного росіянами харківського стадіону / Фото опублікувала Українська асоціація футболу У Мюнхен привезли трибуну зі знищеного росіянами харківського стадіону / Фото опублікувала Українська асоціація футболу

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