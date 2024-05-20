Олександр Усик. Фото: znaki.fm

Після перемоги Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу видання The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів світу — його очолив український боксер.

Про це йдеться на сайті The Ring.

Зазначається, що Олександр Усик має 22 перемоги у 22 боях з яких 14 закінчились нокаутом. Він змістив на друге місце японця Наоя Іноуе, який нещодавно захистив титул абсолютного чемпіона у другій найлегшій вазі у бою з мексиканцем Луїсом Нері.

The Ring — авторитетне спеціалізоване видання опублікувало оновилений рейтинг найкращих боксерів планети незалежно від вагової категорії. До бою з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик був на третьому місці у списку.

Раніше стало відомо, що британський суперважкоатлет Тайсон Ф’юрі повернувся в бокс заради чемпіонського поєдинку з українцем Олександром Усиком.

Поєдинок відбувся у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. На кону були всі чотири чемпіонські пояси: WBA, WBO та IBF, якими володів Олександр Усик, і WBC, що належав Тайсону Ф’юрі.