У Хмельницькому 8-10 березня відбувся всеукраїнський турнір з футболу серед дітей 2015-2016 року народження «NOVATOR-CAP».

Як повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради, у змаганнях приймали участь дванадцять команд з різних областей країни.

Команда СДЮСШОР «Миколаїв» з футболу U-9 дійшла до фіналу, де поступилася з мінімальним рахунком 0:1 команді ДЮФШ «АРМОР» з Хмельницького і стала віце-чемпіоном турніру, зайнявши друге місце.

Зазначається, що Андрій Тишкович та Рустам Барський були визнані кращими гравцями турніру. Підготували юних спортсменів тренери — Артур Якушев та Овік Галстян.

Миколаївські футболісти на всеукраїнському турнірі у Хмельницькому / Фото опублікувало Управління спорту ММР Миколаївські футболісти на всеукраїнському турнірі у Хмельницькому / Фото опублікувало Управління спорту ММР Миколаївські футболісти на всеукраїнському турнірі у Хмельницькому / Фото опублікувало Управління спорту ММР

Нагадаємо, футбольна школа «Лідер» провела щорічний турнір «Футзальний кубок Лідер» серед вихованців різного віку. В змаганнях прийняло участь більше 350 вихованців з різних філіалів школи. Всі учасники були нагородженні відзнаками.